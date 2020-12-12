احدث الأخبار

ملف الرياض 2030 والاتحاد الرياضي المدرسي يطلقان برنامج الرياضة المدرسية
أبرز المواد
 الانتهاء من تقييم مبادرات ملتقى مكة الثقافي
منطقة مكة المكرمة
 الفرنسيون يتظاهرون مجددا في باريس ومدن أخرى ضد قانون “الأمن الشامل”
أبرز المواد
 عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف تنجز 34584 معاملة إلكترونية في 3 أشهر
منطقة الجوف
 اليابان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
أبرز المواد
 استخراج بطارية حارقة من مريء طفلة بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة
منطقة عسير
 عام للتذكّر..!
يكتبون
 إعلان مواعيد مباريات “الأخضر” في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023
أبرز المواد
 تخصصي بريدة ينقذ حياة مريض مصاب بنزيف بالصدر
منطقة القصيم
 مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم فعالياته بمنافسة قوية على لقب الكأس
أبرز المواد
 الرقم المذهل.. كم ستربح فايزر وموديرنا من اللقاحين في 2021؟
أبرز المواد
 “وضع يشبه الحرب”.. الصين تغلق مدينة بسبب كورونا
أبرز المواد
ملف الرياض 2030 والاتحاد الرياضي المدرسي يطلقان برنامج الرياضة المدرسية

ملف الرياض 2030 والاتحاد الرياضي المدرسي يطلقان برنامج الرياضة المدرسية

أبرز المواد
الانتهاء من تقييم مبادرات ملتقى مكة الثقافي

الانتهاء من تقييم مبادرات ملتقى مكة الثقافي

منطقة مكة المكرمة
الفرنسيون يتظاهرون مجددا في باريس ومدن أخرى ضد قانون “الأمن الشامل”

الفرنسيون يتظاهرون مجددا في باريس ومدن أخرى ضد قانون “الأمن الشامل”

أبرز المواد
عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف تنجز 34584 معاملة إلكترونية في 3 أشهر

عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف تنجز 34584 معاملة إلكترونية في 3 أشهر

منطقة الجوف

ملف الرياض 2030 والاتحاد الرياضي المدرسي يطلقان برنامج الرياضة المدرسية

ملف الرياض 2030 والاتحاد الرياضي المدرسي يطلقان برنامج الرياضة المدرسية
http://almnatiq.net/?p=929921

وقع صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد المدير العام لملف الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان اليوم بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض, “اتفاقية البرنامج الرياضي المدرسي” لتعزيز الإرث المنتظر من دورة الألعاب الآسيوية 2030 التي تنافس الرياض على استضافتها تحت عنوان “الرياض تحول المستقبل”.
ويستهدف البرنامج أكثر من 600 ألف طالب وطالبة من التعليم العام والأهلي في المراحل (الابتدائي ، المتوسط ، الثانوي) من سن 9 – 17 سنة، وأكثر من 5000 معلم ومعلمة تربية بدنية في 47 إدارة تعليمية، إذ من المتوقع أن ينطلق البرنامج المدرسي مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الدراسي.
وقال الأمير فهد بن جلوي: “نحرص في ملف الرياض 2030 على إلهام الجيل الجديد في المدارس من خلال الرياضة أن حظينا بشرف الاستضافة، ستخلّد دورة الألعاب الآسيوية إرثاً كبيراً يستفيد منه مئات الآلاف من أبنائنا وبناتنا في المدارس العامة والخاص وهو ما يعكس القيمة الكبيرة لاستضافة هذه الدورة”.
فيما نوه الشعيلان بالدعم الكبير من معالي وزير التعليم للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية, والجهود المبذولة من اللجنة الأولمبية السعودية في تطوير الرياضة المدرسية.
ويعمل البرنامج الرياضي المدرسي، المصاحب لعدة برامج نوعيّة يستهدفها ملف الرياض 2030، إلى تنظيم فعاليات بمقاييس عالية للطلاب والطالبات من مختلف الأعمار والمستويات الدراسية، عن طريق مسابقة تنافسية منزلية يتم توثيقها ومشاركتها مع معلم التربية البدنية أو المشرفة الرياضية في المدرسة باشراف مباشر من لجنة لجنة تحكيم تابعة للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.
كما يسعى البرنامج إلى زيادة الوعي بفوائد المشاركة الرياضية والتكيف مع التغيرات الحياتيه واستخدام التقنية لتفعيل الأنشطة غير الصفية، ودعماً لملف الرياض 2030 , حيث يعد البرنامج ركناً أساسياً لحملة الرياض 2030 في إنشاء جيل رياضي جديد معد بأساسيات الألعاب الرياضية قادر على المشاركة في البطولات المحلية والدولية.

روابط ذات صلة

الفرنسيون يتظاهرون مجددا في باريس ومدن أخرى ضد قانون “الأمن الشامل”

الفرنسيون يتظاهرون مجددا في باريس ومدن أخرى ضد قانون “الأمن الشامل”
اليابان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

اليابان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
إعلان مواعيد مباريات “الأخضر” في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023

إعلان مواعيد مباريات “الأخضر” في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*