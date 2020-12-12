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حملة أمنية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حملة أمنية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=929931

نفذت الجهات الأمنية بالتعاون مع نادي الإبل ووزارة الصحة حملة أمنية مشتركة في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل اليوم للتأكد من التزام المشاركين والزوار بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وشملت الحملة الأمنية جميع مواقع المهرجان للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية والأمنية، وإزالة المخيمات المخالفة للطاقة الاستيعابية التي يزيد العدد فيها عن 50 شخصًا.
وشددت الجهات المشاركة في الحملة على أهمية الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات التي تضمن سلامة الجميع وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية ومنع المناسبات لأكثر من خمسين شخصًا.

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