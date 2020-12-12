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أسراب الجراد تغزو حي الوسام بالطائف

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أسراب الجراد تغزو حي الوسام بالطائف

أسراب الجراد تغزو حي الوسام بالطائف
http://almnatiq.net/?p=929932
المناطق_الطائف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق وصول أسراب من الجراد إلى حي الوسام بمحافظة الطائف مساء اليوم السبت.

وأظهر المقطع، أعداد كثيفة من الجراد تنتشر في الحدائق والمتنزهات في حي الوسام بالطائف، وسط تحذيرات من خطورة تناوله بسبب رشه بالمبيدات وخطورته على الصحة.

وفي وقت سابق، أوضح المهندس محمد الشمراني، مدير مركز مكافحة الجراد بوزارة البيئة أنه يتم مكافحة الجراد عن طريق مبيدات معتمدة من منظمة الأغذية والزراعة، وهي مبيدات صديقة للبيئة ولا تؤثر عليها.

وحذر الشمراني، في اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية” من خطورة تناول هذا الجراد، مؤكدا أن له أضراراً على صحة الإنسان بسبب المواد الكيميائية التي يتم استخدامها في مكافحة الجراد، وقد يسبب التسمم.

وتابع المهندس محمد الشمراني “هناك تحذيرات تطلقها وزارة البيئة لجميع المواطنين والمقيمين عبر مواقعها المعتمدة بعدم تناول الجراد بسبب خطورته على الصحة”.

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