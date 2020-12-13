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تطورات جديدة بشأن مكان انعقاد القمة الخليجية المقبلة بدلًا عن البحرين لحل الخلاف السياسي مع قطر

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تطورات جديدة بشأن مكان انعقاد القمة الخليجية المقبلة بدلًا عن البحرين لحل الخلاف السياسي مع قطر

تطورات جديدة بشأن مكان انعقاد القمة الخليجية المقبلة بدلًا عن البحرين لحل الخلاف السياسي مع قطر
http://almnatiq.net/?p=929962

قالت مصادر إعلامية بأن القمة الخليجية المقبلة ستُعقد حضوريا في السعودية بدل البحرين، في الخامس من يناير المقبل، في حال كانت هناك فرصة لتوقيع اتفاق لحل الأزمة الخليجية.

يأتي ذلك، فيما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات حول “الأزمة الخليجية القطرية” سابقا، إن الدول المقاطعة لقطر مستعدة لتخفيف حدة مطالبها بشكل كبير في الاتفاق النهائي.

وأشار مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة “فرانس برس” إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، في حال توقفت الدوحة عن تمويل معارضيها السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة لها.

وأعربت الإمارات ومصر الثلاثاء عن دعمهما للجهود الرامية إلى حل النزاع الخليجي.

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