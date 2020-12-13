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جدة.. “ظاهرة تلقي المركبات” قبل دخولها المعارض تزعج مرتاديها ومطالبات بإيقافها

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جدة.. “ظاهرة تلقي المركبات” قبل دخولها المعارض تزعج مرتاديها ومطالبات بإيقافها

جدة.. “ظاهرة تلقي المركبات” قبل دخولها المعارض تزعج مرتاديها ومطالبات بإيقافها
http://almnatiq.net/?p=929965
المناطق_جدة

أبدى الكثير من مرتادي الشوارع القريبة من معارض السيارات بجنوب جدة، تذمرهم واستياءهم من ظاهرة الدلالين المتلقين للقادمين إلى حراج السيارات بجدة، سواء بغرض البيع أو الشراء، مطالبين الجهات المختصة بإيقاف تلك الظاهرة المستمرة منذ سنوات في منظر غير حضاري فيه تعطيل لحركة السير.

وقال المواطن هاشم الحربي: “ظاهرة تلقي القادمين لمعارض السيارات قبل دخولها المعارض قديمة، حيث يحاول المتلقون، وأغلبهم من إحدى الجنسيات العربية، أن يستوقفوا قائد المركبات الراغبين ببيع مركباتهم، ويسألونه عن بكم يريد بيع السيارة، وحين الصعود معه يتجه لأحد المعارض لبيع السيارة إذا وجد أن السعر جيد وفرصة له وللمعرض الذي يريد الذهاب له”.

وأضاف “الحربي”: “المنظر غير حضاري، ولابد من عدم التعاون معهم من قِبل أصحاب المركبات، إضافة إلى أنه لابد من متابعة من الجهات المعنية لإيقاف هذه الظاهرة، حيث إن أغلبهم عمالة من إحدى الجنسيات العربية”.

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