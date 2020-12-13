منها علاج نزلات البرد.. تعرّف على فوائد «النعناع»

المناطق_الرياض

“النعناع” من النباتات الخضراء التي لها العديد من الفوائد الصحية، ويمكن إضافته إلى الشاي والأطعمة المختلفة ليعطي نكهة ومذاقاً مميزاً، وفي هذا التقرير نقدم أهم فوائد النعناع للصحة، بحسب موقع “Health Line”.

1 – النعناع غني بالمغذيات

يحتوي النعناع على كمية لا بأس بها من المغذيات والعناصر الغذائية ذات القيمة العالية، حيث إن كمية أقل من ثلث كوب من النعناع (حوالي 14 جراماً) تحتوي على: 6 سعرات حرارية، 1 جرام من الألياف، 12% من فيتامين أ، 9% من الحديد، 8% من المنجنيز، 4% من حمض الفوليك.

وغالباً ما يتم إضافة النعناع إلى وصفات بكميات صغيرة؛ لذا قد يكون من الصعب استهلاك ثلث كوب من النعناع يومياً، إلا أنه يمكنك أن تضيفه لبعض وصفات السلطة.

2 – يعالج القولون العصبي

يساعد النعناع في تحسين وعلاج متلازمة القولون العصبي؛ وهو اضطراب في الجهاز الهضمي يتميز بأعراض الجهاز الهضمي مثل: آلام المعدة والغازات والانتفاخ والتغيرات في الأمعاء.

وقد أثبتت الدراسات أن زيت النعناع يحتوي على مركب “المنثول” الذي يساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي من خلال آثاره المهدئة لعضلات الجهاز الهضمي.

3 – يخفف عسر الهضم

أظهرت دراسات أن الطعام يمر من خلال المعدة بشكل أسرع عندما يضاف زيت النعناع مع وجبات الطعام؛ وهو ما يخفف أعراض عسر الهضم.

4 – يحسن وظيفة الدماغ

بالإضافة إلى تناول النعناع هناك ادعاءات أن استنشاق رائحة الزيوت الأساسية من النباتات توفر فوائد صحية ومنها تحسين وظائف المخ والدماغ.

أظهرت دراسة أن شم رائحة زيت النعناع لمدة 5 دقائق يحسن من الذاكرة ويخفض من القلق والإرهاق والإحباط ويزيد من اليقظة.

5 – يقلل آلام الرضاعة الطبيعية

عادة ما تصاب الأمهات المرضعات بتشقق الحلمات وهو ما يجعل الرضاعة الطبيعية مؤلمة وصعبة؛ لذا يمكن وضع النعناع على الجلد لتخفيف الألم المرتبط بالرضاعة الطبيعية.

6 – يزيل الاحتقان ويعالج أعراض البرد

تحتوي العديد من علاجات الإنفلونزا والبرد على المنثول وهو مركب أساسي في زيت النعناع، وتظهر العديد من الدراسات أن المنثول يحسن مشاكل الجهاز التنفسي، ويعالج البرد والإنفلونزا ويزيل الاحتقان.

7 – يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة

علكة النعناع تساعد في التخلص ومنع رائحة الفم الكريهة، وشرب شاي النعناع ومضغ الأوراق الطازجة يخفيان رائحة الفم ويقتلان البكتريا.