تشيلسي يسقط أمام إيفرتون ويفشل في اقتناص الصدارة

المناطق_الرياض

فرط فريق تشيلسي في انتزاع صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، عقب سقوطه في فخ الخسارة أمام مضيفه إيفرتون صفر / 1 اليوم السبت في الجولة الثانية عشر من الدوري ، والتي شهدت أيضا تعادل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد سلبيا، وفوز أستون فيلا على وولفرهامبتون 1 / صفر، ونيوكاسل على وست بروميتش 2 / 1.

ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيلفي سيجوردسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

وتوقف رصيد تشيلسي عند 22 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف توتنهام وليفربول، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع.

وهذه الخسارة هي الثانية لتشيلسي هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في أربع، فيما أصبح هذا الفوز هو السادس لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسرعان ما استحوذ تشيلسي على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات إيفرتون، الذي بدأ اللقاء بحذر دفاعي واعتماد على شن الهجمات المرتدة.