البرلمان العربي: المرأة السعودية ستنتقل من مرحلة التمكين إلى الريادة

أشادت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري بجهود المملكة في مجال تمكين المرأة وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة، لافتة النظر إلى أن المرأة السعودية خطت خطوات متسارعة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وغيرهما من المجالات.

وأكدت الشمري في تصريحٍ عقب مشاركتها في اجتماعات البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، السبت، أن المرأة السعودية في الفترة القادمة ستنتقل من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم والريادة، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة هيأت فرص التقدم والريادة للمرأة السعودية.