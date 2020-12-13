الأرصاد: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة بعدة مناطق

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس الأحد بمشيئة الله، أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

وتوقعت الأرصاد أيضا أن تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد عرعر أقل درجة حرارة وهي 8 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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