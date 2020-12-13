آلية استئناف ونقض الأحكام تدقيقاً ومرافعة اعتباراً من الشهر القادم

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تدخل منظومة القضاء السعودي مرحلة جديدة من مراحل التقاضي وإجراءات الاستئناف في صيغته الجديدة تدقيقا ومرافعة، اعتبارا من 5/‏5/‏1442هـ لتنظيم إجراءات الاستئناف، تيسيرا على القضاة والمترافعين وذوي الاختصاص. وقالت مصادر مطلعة إن المجلس الأعلى للقضاء وافق على توصية لجنة تفعيل قضاء الاستئناف بشأن تعديل المرحلة الثالثة من تفعيل استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، على أن تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها.

تفعيل الاعتراض في القضاء العمالي وقضاء التنفيذ