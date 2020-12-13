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فضيحة مدوية ل ترامب وإدارته بشأن علاجات كورونا

فضيحة مدوية ل ترامب وإدارته بشأن علاجات كورونا
http://almnatiq.net/?p=930005
المناطق_وكالات

كشف تقرير لشبكة “سي إن إن” الأمريكية عن فضيحة مدوية جديدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وقالت إنه عندما خرج من إقامته لمدة 3 ليال في المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، تعهد في مقطع فيديو بتوفير الرعاية الطبية والعقاقير لجميع الأمريكيين، لكنه اختص أصدقاؤه المقربين في الإدارة الأمريكية فقط

وقال ترامب في المقطع المشار إليه: “أريد أن يعامل كل شخص بنفس المعاملة التي يعامل بها رئيسكم لأنني أشعر بشعور رائع، أشعر، بشئ مثل، الكمال، أعتقد أن هذه كانت نعمة من الله أنني حصلت عليها. كانت هذه نعمة مقنّعة”

وبعد شهرين، ساعد ترامب بعض الأشخاص في تلقي العلاجات التجريبية التي قدمها له أطباؤه أثناء مرضه: أصدقاؤه المقربون ورفاقه، الذين أصيب العديد منهم بالفيروس بينما تجاهل التوصيات للحد من انتشاره

وأضافت “سي إن إن”: لم تمتد المشاركة الرئاسية إلى ملايين الأمريكيين الآخرين الذين أصيبوا بالفيروس أيضًا، مما أدى إلى إجهاد المستشفيات ومطالبة المهنيين الصحيين بتحديد من يمكنه تلقي العلاجات الواعدة، والتي تكون إمداداتها محدودة للغاية

وتابعت أنه وبينما ضغط ترامب على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للموافقة على العلاجات بسرعة، لم يضمن بعد أن “الجميع” يمكنهم تلقيها مجانًا. بينما لا يزال مستهلكًا لخسارته في الانتخابات، بالكاد أشار الرئيس إلى الزيادة في عدد الحالات، ولم يعلق يوم الأربعاء عندما بلغ عدد والوفيات الأمريكيين أعلى عدد يومي على الإطلاق

وأكدت أن ترامب كان أكثر نشاطًا عند إصابة الأشخاص الذين يعرفهم

وتدخل ترامب شخصيًا للتأكد من أن وزير الإسكان والتنمية الحضرية، بن كارسون، تلقى نفس العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة التي تلقاه أثناء إقامته في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني

وكتب كارسون على فيسبوك لدى تعافيه:”كان الرئيس ترامب يتابع حالتي ونبهني للأدوية. الرئيس ترامب، والفريق الطبي الرائع في البيت الأبيض، والأطباء الهائلون في والتر ريد يولون اهتماما كبيرا لصحتي”

كما أرسل طبيب الرئيس بالبيت الأبيض لإقناع رودي جولياني بدخول المستشفى عندما أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي. عندما فعل ذلك، تم إعطاؤه أيضًا كوكتيل الأدوية الذي قال الرئيس أنه أدى إلى إنقاذ حياته

يتذكر جولياني في مقابلة مع راديو WABC هذا الأسبوع من حديثه مع الدكتور شون كونلي، طبيب البيت الأبيض:”لم أكن أرغب حقًا في الذهاب إلى المستشفى، وقال: لا تكن غبيًا. ‘يمكننا إنهاء ذلك في غضون ثلاثة أيام إذا أرسلناك إلى المستشفى”

كما تلقى حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي، أحد حلفاء ترامب المقربين ، علاجًا تجريبيًا بالأجسام المضادة قبل ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء

قال آرت كابلان، الرئيس المؤسس لقسم الأخلاقيات الطبية في كلية الطب بجامعة نيويورك: “هذا خطأ.. إنه خطأ قاطع، وغير أخلاقي ولا ينبغي أن يحدث. يمكننا أن نعرض القضية، الرئيس هو عامل أساسي وسنضعه في أعلى القائمة. ولكن عندما يكون لديك أشخاص يقننون الأدوية النادرة والأجسام المضادة، عندما يكون لديك أشخاص يقننون الأسرة في أماكن معينة حول البلد – وسيستمر ذلك – لا ينبغي أن يكون المرء مشهورًا. فكونك سياسيًا مرئيًا للغاية لا ينبغي أن يحسب.. لا ينبغي احتساب الأشخاص الذين تتصل بهم. ما يجب أن يُحسب هو الحاجة”

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