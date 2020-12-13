احدث الأخبار

المملكة اليوم متنزه الأحساء الوطني.. 10 أزمات تخنق رئة المحافظة
أبرز المواد
 فضيحة مدوية ل ترامب وإدارته بشأن علاجات كورونا
أبرز المواد
 آلية استئناف ونقض الأحكام تدقيقاً ومرافعة اعتباراً من الشهر القادم
أبرز المواد
 تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة
أبرز المواد
 الأرصاد: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة بعدة مناطق
أبرز المواد
 الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإعلان حالة طوارئ مناخية
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يوجه الجهات المعنية لإتخاذ اللازم تجاه المقطع التهكم السخرية بأسم احد القرى بالمنطقة ‏
أبرز المواد
 البرلمان العربي: المرأة السعودية ستنتقل من مرحلة التمكين إلى الريادة
أبرز المواد
 تشيلسي يسقط أمام إيفرتون ويفشل في اقتناص الصدارة
أبرز المواد
 منها علاج نزلات البرد.. تعرّف على فوائد «النعناع»
أبرز المواد
 ميزة جديدة تصل تويتر تتيح مشاركة التغريدات في «سناب شات»
أبرز المواد
 “تويتر” يمنع الرد و الإعجاب بتغريدات ترامب
أبرز المواد
المملكة اليوم متنزه الأحساء الوطني.. 10 أزمات تخنق رئة المحافظة

المملكة اليوم متنزه الأحساء الوطني.. 10 أزمات تخنق رئة المحافظة

أبرز المواد
فضيحة مدوية ل ترامب وإدارته بشأن علاجات كورونا

فضيحة مدوية ل ترامب وإدارته بشأن علاجات كورونا

أبرز المواد
آلية استئناف ونقض الأحكام تدقيقاً ومرافعة اعتباراً من الشهر القادم

آلية استئناف ونقض الأحكام تدقيقاً ومرافعة اعتباراً من الشهر القادم

أبرز المواد
تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة

تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة

أبرز المواد

المملكة اليوم متنزه الأحساء الوطني.. 10 أزمات تخنق رئة المحافظة

المملكة اليوم متنزه الأحساء الوطني.. 10 أزمات تخنق رئة المحافظة
http://almnatiq.net/?p=930008

على الرغم من تاريخه العريق ومساحته الشاسعة، إلا أن متنزه الأحساء الوطني – الذي يقع شرق المحافظة بمدينة العمران – سقط من خارطة التطوير والاهتمام، فيما أكد مواطنون أن المتنزه يعاني الإهمال وغياب الصيانة، والتشجير، والمسطحات الخضراء، فضلا عن انتشار القمامة والحشرات والزواحف الضارة، ومن بينها الأفاعي والعقارب – بحسب قولهم –

وأكدوا أن المتنزه يمثل متنفسا هاما لهم ولأبنائهم، ووجهة سياحية هامة للداخل والخارج، وطالبوا بتطويره بما يتماشى مع أهميته التاريخية والسياحية

إنارة غائبة

أوضح المواطن علي عبدالله أحد سكان العمران، أن المتنزه وجهة سياحية وبالتحديد لسكان محافظة الأحساء، مطالبا بتوفير الإنارة للطريق وأماكن الجلوس وأن يتم افتتاح المتنزه حتى الـ 12 صباحا، خاصة وأن أوقات تنزه أهالي الأحساء غالبا ما تكون في المساء بسبب الأجواء الحارة

وذكر المواطن يوسف الخلف، أنه سمع بتخصيص ميزانية من الدولة بمبالغ ضخمة تصل إلى 20 مليون ريال، لعمل صيانة دورية شاملة للمتنزه، دون أي تغيير أو تحرك، حتى الآن، مشيرا إلى أن الإهمال يشمل دورات المياه والمجسمات وألعاب الأطفال

مجسمات متهالكة

وأكد أهمية صيانة المجسمات المتهالكة، وزراعة الأشجار التي تتميز بها الأحساء مثل النخيل والمشموم والريحان، وعمل صيانة لدورات المياه التي تعاني التهالك وتحتاج إلى النظافة الدورية، فضلا عن سفلتة الطرق، مطالبا بإعادة النظر إلى متنزه الأحساء الوطني وعمل صيانة شاملة ترضي المتنزهين

وقال المواطن محمد العيوش إن المتنزه كبير وعريق، ورغم أهميته إلا أنه يعاني الإهمال، فضلا عن عدم استغلال مساحته، والتي يمكن أن تدر دخلا جيدا حال الاهتمام ووجود خطة تطوير

واقترح توفير جزء من المتنزه للمطاعم والكافيهات، وآخر لممارسة الرياضة، وأجزاء أخرى للجلوس وألعاب الأطفال، مشيرا إلى أهمية تجديد اللوحات الإرشادية المتهالكة

ألعاب خطرة

ولفت المواطن عبدالله السلمان إلى أن الألعاب تمثل خطرا على الأطفال بسبب تهالكها وتواجد مادة خرسانية أسفلها، مما قد يسبب له الأذى، حال سقوطه، مشيرا إلى أن حاويات النظافة بعيدة عن أماكن الجلوس. وأشار «السلمان» إلى تهالك بعض أماكن الجلوس وعدم تعقيمها بصفة دورية، مما قد يؤدي إلى العدوى بين المرتادين

مكافحة الحشرات

ولفت المواطن بندر الحجي، إلى أن المتنزه يعاني إهمالا شديدا، وانتشار الحشرات والزواحف الضارة، من بينها الأفاعي والعقارب. وذكر أنه لا يوجد حاجز يفصل بين أماكن الألعاب والطريق الرئيسي للمتنزه، مما يسبب خطرا على الأطفال، مضيفا أن متنزه الأحساء الوطني له تاريخ عريق ويعتبر وجهة سياحية أساسية يقصدها الكبار والصغار، للترفيه، كما تقصده بعض المدارس الابتدائية لمكافأة الطلاب المتميزين

روابط ذات صلة

فضيحة مدوية ل ترامب وإدارته بشأن علاجات كورونا

فضيحة مدوية ل ترامب وإدارته بشأن علاجات كورونا
آلية استئناف ونقض الأحكام تدقيقاً ومرافعة اعتباراً من الشهر القادم

آلية استئناف ونقض الأحكام تدقيقاً ومرافعة اعتباراً من الشهر القادم
تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة

تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*