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حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير
http://almnatiq.net/?p=930011

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج

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