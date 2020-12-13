تفاصيل «الحادث الأليم».. مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة يحول عرسًا إلى عزاء

تفاصيل «الحادث الأليم».. مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة يحول عرسًا إلى عزاء

أبرز المواد
شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة

شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة

أبرز المواد
غوغل و فيسبوك تواجهان غرامات كبيرة… ماذا يحصل؟

غوغل و فيسبوك تواجهان غرامات كبيرة… ماذا يحصل؟

أبرز المواد
بعد التوتر… القرار الحاسم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم بريكست

بعد التوتر… القرار الحاسم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم بريكست

أبرز المواد

إصابات العالم تتجاوز 70 مليوناً

إصابات العالم تتجاوز 70 مليوناً
http://almnatiq.net/?p=930026
المناطق_وكالات

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم 70 مليوناً، حسبما أفادت بيانات جمعها باحثون أميركيون. وتوفي نحو 6. 1 مليون شخص في جميع أنحاء العالم نتيجة مضاعفات كوفيد – 19، المرض الناجم عن فيروس كورونا، وفقاً لأرقام جامعة جونز هوبكنز التي نشرت مساء الجمعة. ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بسبب وجود حالات لم يتم اكتشافها. وأظهرت البيانات أنه في الولايات المتحدة، التي لديها أكبر عدد من الوفيات والإصابات في أي دولة، توفي ما يقرب من 300 ألف شخص، وأصيب أكثر من 7. 15 مليون شخص بالمرض

وسجلت الهند والبرازيل ثاني وثالث أعلى عدد من حالات الإصابة، حيث سجلت الهند حوالي 8. 9 مليون إصابة بينما سجلت البرازيل 8. 6 مليون إصابة

روابط ذات صلة

تفاصيل «الحادث الأليم».. مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة يحول عرسًا إلى عزاء

تفاصيل «الحادث الأليم».. مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة يحول عرسًا إلى عزاء
شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة

شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة
غوغل و فيسبوك تواجهان غرامات كبيرة… ماذا يحصل؟

غوغل و فيسبوك تواجهان غرامات كبيرة… ماذا يحصل؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*