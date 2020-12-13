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بعد التوتر… القرار الحاسم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم بريكست

بعد التوتر… القرار الحاسم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم بريكست
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المناطق_وكالات

طالب الاتحاد الأوروبي لندن بتقديم تنازلات بشأن المفاوضات التجارية بشأن مرحلة ما بعد “بريكست” وهو ما رفضه رئيس الوزراء البريطاني مطالبا الأوروبيين بإحداث تغيير جوهري في النهج المتبع في المفاوضات.

اشترط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون “تغيراً جوهرياً في النهج” من جانب الأوروبيين لمواصلة المفاوضات التجارية بشأن مرحلة ما بعد بريكست، رغم التهديد بالخروج من التكتل “من دون اتفاق” في الأول من كانون الثاني/يناير.

وأعلن المتحدث باسم جونسون للصحافة اليوم الجمعة (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أن “المفاوضات التجارية انتهت. لقد أنهاها عملياً الاتحاد الأوروبي وسيكون من الجدير التحدث مع بعضنا فقط في حال غيّر الاتحاد موقفه بشكل جوهري”.

وخلال أول أيام القمة الأوروبية أمس الخميس، دار حوار صمّ جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إذ إن الدول الأعضاء الـ27 تطلب تنازلات من جانب لندن مؤكدةً رغبتها في مواصلة المحادثات للتوصل إلى اتفاق تبادل حرّ قبل العام المقبل، موعد وقف تطبيق القواعد الأوروبية في المملكة المتحدة.

تهديد جديد بالخروج دون اتفاق

وقال جونسون للتلفزيون البريطاني “لقد تخلوا عن فكرة اتفاق التبادل الحر ولا يبدو أنه طرأ أي تقدم من جانب بروكسل لذا نقول لهم : تعالوا إلينا عند حصول تغير جوهري في النهج وإلا يناسبنا جدا البحث في التفاصيل العملية” للخروج من دون اتفاق تجاري.

وأضاف “علينا الاستعداد إلى ترتيب يشبه ذلك الذي تم التوصل إليه مع أستراليا”، ما يمثل الانفصال “بدون اتفاق” بحيث تخضع المبادلات لقواعد منظمة التجارة العالمية. وأشار إلى أنه لم يبقَ “سوى عشرة أسابيع قبل انتهاء الفترة الانتقالية” التي تلت الخروج من الاتحاد الساري منذ 31 كانون الثاني/يناير الماضي.

ويعتزم جونسون اليوم الجمعة الكشف عن الخطوات المقبلة فيما يتعلق بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق تجاري بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست).

ومن المتوقع أن يحدد جونسون ما إذا كان يخطط للمضي قدما في المفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي أو تنفيذ تهديده السابق بالانسحاب من المفاوضات والتركيز بدلا من ذلك على سيناريو عدم التوصل لاتفاق، بالرغم من العواقب الاقتصادية.

وقال جونسون الجمعة “يريدون الاستمرار في السيطرة على حريتنا التشريعية وقطاعنا للصيد بطريقة غير مقبولة إطلاقاً”. وأكد أن بلاده مستعدة للخروج “دون اتفاق”، ما يعني بدء تطبيق مفاجئ لنظام الحصص والرسوم الجمركية بين التكتل والمملكة المتحدة، ومنع وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية.

ورغم مرور ثمانية أشهر على خروج بريطانيا بشكل رسمي من التكتل الأوروبي، فإن إحراز تقدم بشأن التوصل لاتفاق تجاري بنهاية العام لا يزال بعيد المنال.

وعقب مداخلة جونسون، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن المفاوضين الأوروبيين سيزورون لندن الأسبوع المقبل “لتكثيف” المفاوضات.

وكتبت في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “يواصل الاتحاد الأوروبي العمل للتوصل لاتفاق، لكن ليس بأي ثمن”. وأضافت “كما كان مقررا، سيتوجه طاقمنا التفاوضي إلى لندن الأسبوع المقبل لتكثيف تلك المفاوضات”.

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