تفاصيل «الحادث الأليم».. مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة يحول عرسًا إلى عزاء

تفاصيل «الحادث الأليم».. مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة يحول عرسًا إلى عزاء

أبرز المواد
شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة

شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة

أبرز المواد
غوغل و فيسبوك تواجهان غرامات كبيرة… ماذا يحصل؟

غوغل و فيسبوك تواجهان غرامات كبيرة… ماذا يحصل؟

أبرز المواد
بعد التوتر… القرار الحاسم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم بريكست

بعد التوتر… القرار الحاسم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم بريكست

أبرز المواد

تفاصيل «الحادث الأليم».. مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة يحول عرسًا إلى عزاء

تفاصيل «الحادث الأليم».. مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة يحول عرسًا إلى عزاء
http://almnatiq.net/?p=930039
المناطق_ عسير

لقي 4 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، مساء الأربعاء، جراء حادث مروري عنيف وقع على طريق الرين البيشة

وقال عبدالله الخثعمي ابن شقيق المتوفّى مسفر، في تصريحات لبرنامج «يا هلا» على «روتانا خليجية»، إن عمه وزوجته وابنه وزوجة ابنه كانوا قادمين يوم الأربعاء الماضي من منطقة الرياض لحضور حفل زفاف كان مقررًا إقامته في خميس مشيط أمس الجمعة، لابن شقيقه، إلا أنهم توفوا جميعًا جراء حادث تصادم مع سائق شاحنة، بين محافظة الرين ومنطقة روتان

وأكد الخثعمي، أن الجهات المختصة باشرت الحادث ونقلت جثث المتوفين إلى مستشفى الرين العام؛ حيث تأكدت وفاتهم فورًا في مكان الحادث

وأشار إلى أنه تم إنهاء الإجراءات اللازمة واستلام الجثث صباح الخميس، ونقلها إلى محافظة بيشة؛ حيث تمت الصلاة عليهم بمقبرة جميع ببيشة ودفنهم

روابط ذات صلة

شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة

شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة
غوغل و فيسبوك تواجهان غرامات كبيرة… ماذا يحصل؟

غوغل و فيسبوك تواجهان غرامات كبيرة… ماذا يحصل؟
بعد التوتر… القرار الحاسم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم بريكست

بعد التوتر… القرار الحاسم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم بريكست

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*