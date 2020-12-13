“البنوك السعودية” تحدّد آلية تقييم القدرة على سداد القروض

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حدَّدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية، آلية تقييم القدرة على سداد الأقساط الشهرية للقروض.

وأضافت اللجنة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنّه يجب «الاستفسار من الجهة المالية المانحة للقرض عن جميع التكاليف والرسوم التي ينبغي سدادها عند الحصول على التمويل، وذلك لتقييم مدى قدرة المقترض المالية على السداد والوفاء بقيمة الأقساط الشهرية في مواعيد استحقاقاتها المحدد».

وكانت «لجنة التوعية المصرفية» نصحت عملاء البنوك، بتحديد الهدف من الاقتراض والحاجة الأساسية التي سيوجه إليها مبلغ التمويل، قبل اتخاذ قرار الاقتراض؛ لأنَّ الاقتراض المسؤول يتضمن توجيه المبلغ الذي تمَّ اقتراضه؛ للصرف على الأساسيات وليس الكماليات.