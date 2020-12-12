احدث الأخبار

إثراء يرشح 11 عملًا فنيًّا للمشاركة في معرض “بصر وبصيرة”
أبرز المواد
 فرع النيابة العامة بالقصيم يطلق سراح 26 مستفيداً من العفو الملكي
أبرز المواد
 أمانة منطقة القصيم تراقب الأنشطة الغذائية للمتنزهين
أبرز المواد
 برعاية الأمير بدر بن جلوي.. غرفة الأحساء تُطلق مبادرة “ألهم.. شارك وطن”.. الأربعاء المقبل)
المنطقة الشرقية
 إرادة يدشن فعالية اليوم الدولي للفساد
منطقة مكة المكرمة
 “البنوك السعودية” تحدّد آلية تقييم القدرة على سداد القروض
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن سرقة المركبات
أبرز المواد
 سوق الأسر المنتجة بجازان.. قصص ومعاناة لمواطنات
أبرز المواد
 العدل: 3 طرق لتقديم شكوى ضد القاضي
أبرز المواد
 الدكتور صالح التويجري: الحياد يعزز الدبلوماسية الوقائية في حل النزاعات
أبرز المواد
 خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 30254 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 أرامكو تؤسس شركة تصنيع الحلول اللامعدنية المبتكرة بالشراكة مع بيكر هيوز
أبرز المواد
إثراء يرشح 11 عملًا فنيًّا للمشاركة في معرض “بصر وبصيرة”

إثراء يرشح 11 عملًا فنيًّا للمشاركة في معرض “بصر وبصيرة”

أبرز المواد
فرع النيابة العامة بالقصيم يطلق سراح 26 مستفيداً من العفو الملكي

فرع النيابة العامة بالقصيم يطلق سراح 26 مستفيداً من العفو الملكي

أبرز المواد
أمانة منطقة القصيم تراقب الأنشطة الغذائية للمتنزهين

أمانة منطقة القصيم تراقب الأنشطة الغذائية للمتنزهين

أبرز المواد
برعاية الأمير بدر بن جلوي.. غرفة الأحساء تُطلق مبادرة “ألهم.. شارك وطن”.. الأربعاء المقبل)

برعاية الأمير بدر بن جلوي.. غرفة الأحساء تُطلق مبادرة “ألهم.. شارك وطن”.. الأربعاء المقبل)

المنطقة الشرقية

إرادة يدشن فعالية اليوم الدولي للفساد

إرادة يدشن فعالية اليوم الدولي للفساد
http://almnatiq.net/?p=930075
المناطق_جدة

دشن مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة الخميس الموافق 2020/12/10 في مدخل المجمع فعالية اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار ” معآ ضد الفساد “بحضور منسوبوا الإدارة وعدد من الزوار والمراجعين والعاملين ، وسط إلتزام بالإجراءات الإحترازية التي نصت عليها “البروتوكولات” الصحية للوقاية من كوفيد 19.واشتملت الفعالية على عدد من الرسائل والبروشور آت التوعويه والتثقيفية .بدورها ثمنت إدارة المجمع هذا النوع من الفعاليات لما فيه من توعوية لكل من تسّول له نفسه العبث بالمال العام إستناداً إلى التوجيهات والتعليمات الموجهة تجاه المفسدين ” سنردع من يحاول العبث بالمال العام “.

روابط ذات صلة

أسراب الجراد تغزو حي الوسام بالطائف

أسراب الجراد تغزو حي الوسام بالطائف
الانتهاء من تقييم مبادرات ملتقى مكة الثقافي

الانتهاء من تقييم مبادرات ملتقى مكة الثقافي
قادة كشافة تعليم الطائف يساهمون مع قادة كشافة مكة المكرمة في خدمة المعتمرين

قادة كشافة تعليم الطائف يساهمون مع قادة كشافة مكة المكرمة في خدمة المعتمرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*