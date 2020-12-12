إرادة يدشن فعالية اليوم الدولي للفساد

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دشن مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة الخميس الموافق 2020/12/10 في مدخل المجمع فعالية اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار ” معآ ضد الفساد “بحضور منسوبوا الإدارة وعدد من الزوار والمراجعين والعاملين ، وسط إلتزام بالإجراءات الإحترازية التي نصت عليها “البروتوكولات” الصحية للوقاية من كوفيد 19.واشتملت الفعالية على عدد من الرسائل والبروشور آت التوعويه والتثقيفية .بدورها ثمنت إدارة المجمع هذا النوع من الفعاليات لما فيه من توعوية لكل من تسّول له نفسه العبث بالمال العام إستناداً إلى التوجيهات والتعليمات الموجهة تجاه المفسدين ” سنردع من يحاول العبث بالمال العام “.