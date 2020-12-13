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أمانة منطقة القصيم تراقب الأنشطة الغذائية للمتنزهين

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أمانة منطقة القصيم تراقب الأنشطة الغذائية للمتنزهين

أمانة منطقة القصيم تراقب الأنشطة الغذائية للمتنزهين
http://almnatiq.net/?p=930082


المناطق / بريدةنفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية شرق بريدة الفرعية ومركز العمليات والطوارئ وبمساندة القوات الخاصة لأمن الطرق حملة ميدانية لضبط الميدان لطريق بريدة-الاسياح وذلك خلال إجازة نهاية الأسبوع.
وتهدف الحملة المشتركة للتأكد من سلامة المعروض من الأنشطة التي تقدم خدمات غذائية للمتنزهين ، ومعالجة حالة الأنشطة التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق وللباعة او للمتسوقين ،وتقديم الارشادات للمتنزهين ورصد ومعالجة مظاهر التشوه البصري.
واسفرت الجولة الرقابية المشتركة عن معالجة 15 حالة لأنشطة تجارية كانت تشكل خطورة على حرم الطريق ، ورصد عدد من المخالفات على محلات تجارية تضمنت عدم وجود شهادات صحية ومستودع غير مرخص وتدني في مستوى النظافة العامة.

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