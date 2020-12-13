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أمين منطقة القصيم يشهد انطلاق أعمال وحدة إسعاد الموظفين

أمين منطقة القصيم يشهد انطلاق أعمال وحدة إسعاد الموظفين
http://almnatiq.net/?p=930089
المناطق_بريدة


شهد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ، صباح اليوم الأحد ، انطلاق أعمال وحدة إسعاد الموظفين بأمانة منطقة القصيم.

وكان أمين منطقة القصيم قد أصدر مؤخراً قرار بإنشاء وحدة إسعاد الموظفين بالإدارة العامة للتميز التشغيلي ، تهدف إلى توفير الخدمات والحاجات الأساسية التي من شأنها تسهيل حياة الموظف ، ومشاركة الموظفين في مناسباتهم الاجتماعية ، وتقديم الاستشارات الشخصية للموظفين الذين يحتاجون المساعدة في المسار الوظيفي.

وأشار أمين منطقة القصيم خلال انطلاق أعمال الوحدة إلى عزم الأمانة على إقامة نادي مخصص لموظفي الأمانة خلال الفترة القادمة بإذن الله.

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