أمير منطقة جازان يرأس غدا جلسة مجلس المنطقة

جازان - فضة عطيف

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان يوم غدٍ، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورته (100) الرابعة، للعام المالي 1441هـ – 1442هـ ، وذلك عبر الاتصال المرئي “عن بعد”.

وأوضح أمين عام مجلس منطقة جازان الأستاذ أحمد بن هادي الراجحي ، أنه سيتم استعراض ملخص توصيات الدورة السابقة (99) الثالثة للعام المالي 1441هـ ـ 1442هـ كما سيتم استعراض تقرير زيارة معالي وزير البيئة والمياة والزراعة واستعراض تقرير زيارة معالي وزير النقل للمنطقة كما ستم استعراض المشاريع المعتمدة للجهات الخدمية في ميزانية العام المالي الحالي 2020 وما تم تنفيذه والمشاريع التي لم يتم تنفيذها والمتعثرة.