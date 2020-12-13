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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8644.47 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8644.47 نقطة
http://almnatiq.net/?p=930113
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 0.50 نقطة ليقفل عند مستوى 8644.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 315 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات أبو معطي، والمتحدة للتأمين، والفخارية، والصناعات الكهربائية، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الصمعاني، وصناعة الورق، وأسيج، والعمران، وأسمنت ام القرى فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 9.94%.
فيما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وكيان السعودية، والتصنيع، والإنماء، ونسيج هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات وفرة، والكابلات السعودية، ونسيج، وأبو معطي، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 311.10 نقطة ليقفل عند مستوى 20245.93 نقطة، وبتداولات بلغت 80 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 685 ألف سهم تقاسمتها 2097 صفقة.

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