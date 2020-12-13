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أمير الشرقية يكرم عدداً من داعمي لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية

أمير الشرقية يكرم عدداً من داعمي لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية

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أمير الشرقية يكرم عدداً من داعمي لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية

أمير الشرقية يكرم عدداً من داعمي لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=930131
الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس اللجنة، عدداً من داعمي أعمال اللجنة العليا لإصلاح ذات البين، مثنياً سموه على الجهود المبذولة والتي يشكرون عليها لدعم مسيرة إصلاح ذات البين في المنطقة.ونوه سموه خلال اللقاء بالعمل المجتمعي المشترك الذي يقوم به رجال الأعمال والداعمين من جهة والمستفيدين من برامج ومبادرات اللجنة من جهة أخرى لإصلاح ذات البين في القضايا المختلفة، مبيناً أن الدور الذي يقوم به رجال الأعمال والداعمين هو دور محوري وأساسي لتمكين اللجنة من حل القضايا المختلفة، وأن الجهود التكاملية بين فئات المجتمع تعزز قيمة الترابط في المجتمع، وتسهم في إرساء قيمة العفو التسامح.ثم كرم سموه الداعمين من رجال الأعمال.من جهتهم نوه رجال الأعمال والداعمين بأن هذا اللقاء تأكيدا على دعم سموه -أيده الله- اللامحدود وحرصه على كل ما يخدم المواطن والمقيم وما يكفل لهم حياة مستقرة، مشيرين إلى أن اللجنة تقوم بدور هام في الحد من القضايا، ومعالجة المشكلات، وهو دور هام يسند عمل مختلف الأجهزة الحكومية، ويسهم في تحقيق قيمة العفو وترسيخها.

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