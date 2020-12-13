نائب أمير الشرقية : تأهيل الموارد البشرية يضمن قدرتها على تأدية الأعمال في القطاعين العام والخاص

الدمام - عبدالله السعيدي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ويرافقه مدير إدارة المسؤولية الإجتماعية بفرع الوزارة خالد أحمد العبيد وأعضاء فريق المسؤولية الإجتماعية بالفرع، منوهاً سموه باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- بتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين قدرات المواطنين، وتوليد فرص العمل لهم، مع الحرص على تنمية الموارد البشرية، وتأهيلها بما يضمن قدرتها على تأدية الأعمال في القطاعين العام والخاص على أتم وجه، مؤكداً سموه ضرورة العمل على توسيع البرامج التنموية، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق في مهام عملهم.من جهته عبر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل بالمنطقة، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المستمر والمتواصل لجهود الفرع وحرصه على تطوير الأداء، مبيناً أن سمو نائب أمير المنطقة قد اطلع على جهود تفعيل برنامج الإستثمار الإجتماعي لتطوير الوظائف، والذي تم إطلاقه منذ العام 2018 وتجاوز عدد المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من 800 مستفيد يعملون ومندمجين حاليا بسوق العمل.