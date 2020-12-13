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مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع قائدات المدارس عن بعد

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مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع قائدات المدارس عن بعد

مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع قائدات المدارس عن بعد
http://almnatiq.net/?p=930157
البكيرية - محمد المسلم

رأس سعادة مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح الاجتماع الفصلي الثاني والاستعداد للاختبارات لقائدات المدارس عن بعد مساء اليوم بحضور مساعد مدير التعليم الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي ورئيس تقنية المعلومات الأستاذ عبدالعزيز الجربوع ورئيس قسم القبول والاختبارات “بنين” الأستاذ فهد السلمي وعن بعد رئيسة قسم الإشراف التربوي الأستاذة هند العمرو ورئيسة قسم الاختبارات والقبول الأستاذة هناء اللحيدان ورئيسة قسم التوجيه والإرشاد الأستاذة عبير السويلمي  ومشرفة القيادة المدرسية الأستاذة لينة السديس وقائدات المدارس.
بداية رحب سعادة مدير التعليم د.خالد الراجح  بالجميع وقدم خلال مداخلته رسائل تربوية تضمنت الشكر والتقدير والدعوات الصادقة لقيادتنا الحكيمة على ما يلقاه التعليم ومنسوبيه من رعاية ومتابعة وحرص على صحة الجميع وكذلك قدم شكره لمعالي وزير التعليم وقيادات الوزارة على الدعم والمساندة والمتابعة الدقيقة لسير العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات كما شكر  منسوبات تعليم البكيرية على ما بُذل ويُبذل للميدان التربوي والتعليمي خلال جائحة كورونا ، مذكراً بالدور الفاعل للقائدات والمعلمات من خلال ” منصة مدرستي التعليمية ” والتعليم عن بُعد والتحديات التي تم التغلّب عليها – بفضل الله – ثم بالدعم الفني في الإدارة ووزارة التعليم بعدها استعرض جدول الأعمال من أهمها تدريب الطالبات على طريقة التعامل مع الاختبارات عن بعد  إضافة لعدد من الموضوعات الهادفة ورفع المستوى التحصيلي والتعليمي ومعالجة الفاقد التعليمي خلال الأسبوعين السابع والثامن عشر للطالبات وكذلك متابعة حضور الطالبات لمنصة مدرستي .

وثمن مدير التعليم جهود قائدات المدارس بتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة لخدمة العملية التعليمية عن بعد  مؤكدًا أهمية الدور القيادي والتربوي الذي تقوم به قائدة المدرسة الذي ينعكس إيجابًا على أداء المعلمات خلال منصة مدرستي.

وكما تخلل ذلك مداخلات رئيسات الأقسام ومشرفة القيادة وقائدات المدارس حول التجارب والمقترحات والمعوقات التي قد تواجهها خلال التعامل مع منصة مدرستي وآلية التعامل مع الطالبات اللاتي لا يمكنهن من أداء الاختبار عن بعد.

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