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استئناف عمل نظام “البلاك بورد” بجامعة بيشة

استئناف عمل نظام “البلاك بورد” بجامعة بيشة

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البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدشن مشروعين لدعم قطاعي التعليم والثروة السمكية في حضرموت

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استئناف عمل نظام “البلاك بورد” بجامعة بيشة

استئناف عمل نظام “البلاك بورد” بجامعة بيشة
http://almnatiq.net/?p=930160
المناطق - بيشة

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة بيشة استئناف العمل على نظام “البلاك بورد” وعودة العملية التعليمة الإلكترونية، بعد مشاكل فنية واجهت المستخدمين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب صباح اليوم الأحد (28 ربيع الثاني 1442هـ). موضحة بأنه تم التواصل مع الشركة المشغلة للنظام وأفادت بأن الأسباب تعود إلى زيادة الضغط على النظام على مستوى المملكة. مؤكدة بأنه سوف يتم جدولة مواعيد جديدة لمن تعذر عليهم أداء الاختبارات الصباحية. مقدمة شكرها وتقديرها لجميع منسوبي الجامعة على تعاونهم وتفهمهم للمشاكل الفنية الخارجة عن إرادة العمادة، سائلة الله التوفيق والنجاح للجميع.

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