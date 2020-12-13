التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم , بمعالي مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي الفريق قدهار محمد سعيد.
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.
رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي بمدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي
التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم , بمعالي مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي الفريق قدهار محمد سعيد.
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