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رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي بمدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي

رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي بمدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي
http://almnatiq.net/?p=930163
المناطق - واس

التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم , بمعالي مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي الفريق قدهار محمد سعيد.
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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