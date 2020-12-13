رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي بمدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي

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التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم , بمعالي مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي الفريق قدهار محمد سعيد.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.