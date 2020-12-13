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وزير الخارجية يستقبل مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية والمبعوث الخاص

وزير الخارجية يستقبل مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية والمبعوث الخاص
http://almnatiq.net/?p=930166
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية والمبعوث الخاص الفريق توت قلواك، ومعالي وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان بياتريسي خميسه.
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما سلم المبعوث الخاص ، سمو وزير الخارجية رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير مَيارديت.
وأقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداء تكريماً للمبعوث الخاص والوفد المرافق له.
حضر الاستقبال معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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