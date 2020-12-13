تعليم تبوك ينظم لقاء موسع بالقيادات التعليمية بعد ظهور نتائج TIMSS 2019

تبوك - فايز السميري



عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم بقاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية برئاسة المدير العام إبراهيم بن حسين العُمري، اللقاء الموسع مع المساعدين ومديري مكاتب التعليم ومديري ومديرات الإدارات. وذلك بمناسبة ظهور نتائج اختبارات TIMSS 2019 لتحفيز المجتمع التعليمي في المنطقة بما يتوافق مع تطلعات وزارة التعليم وينسجم مع طموحات الوطن وقيادته الحكيمة .وقال المدير العام إن هذه المهمة استثنائية في التعليم عن بعد، وهي منبثقة من الدور الكبير للمملكة في العناية بأبناء وبنات المجتمع خصوصا في الجانب التعليمي.وأضاف أن تذليل العقبات مهارة موجودة في القامات التربوية لجميع منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم ومكاتب التعليم والمدارس، حتّى تتحقق النتائج المرجوّة في المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات.وثمن تحقيق النتائج المتقدمة التي حصل عليها طلبة المملكة في دراسة الاتجاهات الدولية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم TIMSS 2019. ورفع باسمه والأسرة التعليمية في المنطقة التهاني إلى القيادة الحكيمة ووزارة التعليم، بهذه المناسبة مضيفاً أن هذا التميز يعود بعد فضل الله إلى الدعم اللامحدود الذي توليه حكومة بلادنا -أعزها الله- للتعليم والجهود المخلصة لوزارة التعليم، ورؤية بلادنا الطموحة التي أسهمت في تحسين نتائج اختبارات التيمز 2019 مقارنة باختبارات 2015؛ متطلعين أن تتصاعد النتائج في دورة 2023 المقبلة.وأوضح مدير التعليم أن هذا الإنجاز الوطني هو تتويج للجهود المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والفرق الإشرافية، وحافز لهم لتحقيق نتائج أكثر إيجابية في المستقبل، تعكس الدور الريادي والمتطور الذي تبذله المملكة في سبيل تجويد العملية التعليمية وتحسين نواتجها في مراحل التعليم المختلفة.وأشار العُمري الي تهيئة بيئة إدارية وتربوية محفزة , تحقق الجودة والتميز في العمليات الإدارية والتربوية لتعزيز الانتماء وتنمية المهارات بما يحقق الجودة في كافة العمليات والمخرجات التربوية بمشاركة ايجابية عن المجتمع و تطوير منظومة متكاملة لمؤشرات الأداء في الجودة والتميز المؤسسي وفقاً لأفضل النماذج العالمية مؤكدا عظم المسؤولية على الإشراف التربوي ومكاتب التعليم في متابعة جميع الخدمات المقدّمة، ومتابعة التحصيل الدراسي، وتطوير الأداء المدرسي، بالإضافة إلى تشكيل فريق لتحسين جودة الناتج التعليمي.ولفت إلى أن جميع هذه الجهود عندما تتحد في التخطيط والتنفيذ ستكون آثارها مميزة وملموسة على تعليم الأجيال في المراحل الدراسية كافة.وفي ختام اللقاء تم فتح المجال للمداخلات التي أثرت اللقاء والذي اختتم بعدد من التوصيات لتطوير العمل التعليمي في المرحلة المقبلة.