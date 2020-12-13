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‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس أركان الجيش الهندي

‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس أركان الجيش الهندي
http://almnatiq.net/?p=930177
المناطق - الرياض

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم بمبنى رئاسة هيئة الأركان العامة معالي رئيس أركان الجيش الهندي الفريق ام ام نارافاني، وفي بداية الإستقبال رحب معالي رئيس هيئة الأركان العامة بالضيف والوفد المرافق له، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وآفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك ، وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

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