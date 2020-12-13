مكتب وزارة الرياضة يعلن عن تاسيس اول رابطة احياء بالجوف

المناطق - الجوف

أعلن مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الجوف عّن تأسيس رابطة لدوري الاحياء بالمنطقة وأوضح الأستاذ عبدالله بن حامد السالم مسئول الرابطة في مكتب الوزارة ان تاسيس الرابطة جاء برغبة مِن المكتب لتنظيم بطولات الاحياء واعطاءها الطابع التنظيمي الرسمي نظرا لما تتمتع بِه المنطقة مِن مواهب وفرق كثيرة تشهد تنافس حميم لكنها تفتقد للتنظيم الرسمي مؤكدا أن الرابطة المزمع تأسيسها تعد الأولى في المنطقة وسيتولى أدارتها مجلس إدارة منتخب يقوم بدورة بتنظيم المسابقات وجدولتها وتطبيق لوائحها التنظيمية والانضباطية وستحضى بطولات الرابطة بدعم مِن الرابطة الرئيسيّة ومن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ومن مكتب الوزارة ونوه السالم ان بطل المنطقة سيحصل على جائزة مالية تقدر ب15 ألف ريال وسيشارك بطل المنطقة في نهائيات المملكة كما أوضح ان الرابطة ترحب بانضمام فرق من خارج منطقة الجوف شريطة ان لايكون لديها رابطة مثيلة