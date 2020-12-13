احدث الأخبار

بلدية البدع تشارك في اليوم العالمي للتطوع
منطقة تبوك
 الأمير عبدالعزيز الفيصل يصل مسقط لرئاسة وفد المملكة في اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي
منوعات
 تزامنا مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2020.. الأنامل تطلق (بأناملنا نحميكم )
منطقة جازان
 رئيس جامعة الجوف يتفقد سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لأكثر من 22000 من طلبة الجامعة
منطقة الجوف
 أمير الجوف يتفقد مراحل تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسكاكا
منطقة الجوف
 مكتب وزارة الرياضة يعلن عن تاسيس اول رابطة احياء بالجوف
الرياضة
 ‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس أركان الجيش الهندي
أبرز المواد
 تعليم تبوك ينظم لقاء موسع بالقيادات التعليمية بعد ظهور نتائج TIMSS 2019
منطقة تبوك
 حظر وضع “القيود” على الأحداث المقبوض عليهم
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية والمبعوث الخاص
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي بمدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي
أبرز المواد
 استئناف عمل نظام “البلاك بورد” بجامعة بيشة
منطقة عسير
بلدية البدع تشارك في اليوم العالمي للتطوع

بلدية البدع تشارك في اليوم العالمي للتطوع

منطقة تبوك
الأمير عبدالعزيز الفيصل يصل مسقط لرئاسة وفد المملكة في اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي

الأمير عبدالعزيز الفيصل يصل مسقط لرئاسة وفد المملكة في اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي

منوعات
تزامنا مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2020.. الأنامل تطلق (بأناملنا نحميكم )

تزامنا مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2020.. الأنامل تطلق (بأناملنا نحميكم )

منطقة جازان
رئيس جامعة الجوف يتفقد سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لأكثر من 22000 من طلبة الجامعة

رئيس جامعة الجوف يتفقد سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لأكثر من 22000 من طلبة الجامعة

منطقة الجوف

مكتب وزارة الرياضة يعلن عن تاسيس اول رابطة احياء بالجوف

مكتب وزارة الرياضة يعلن عن تاسيس اول رابطة احياء بالجوف
http://almnatiq.net/?p=930183
المناطق - الجوف

أعلن مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الجوف عّن تأسيس رابطة لدوري الاحياء بالمنطقة وأوضح الأستاذ عبدالله بن حامد السالم مسئول الرابطة في مكتب الوزارة ان تاسيس الرابطة جاء برغبة مِن المكتب لتنظيم بطولات الاحياء واعطاءها الطابع التنظيمي الرسمي نظرا لما تتمتع بِه المنطقة مِن مواهب وفرق كثيرة تشهد تنافس حميم لكنها تفتقد للتنظيم الرسمي مؤكدا أن الرابطة المزمع تأسيسها تعد الأولى في المنطقة وسيتولى أدارتها مجلس إدارة منتخب يقوم بدورة بتنظيم المسابقات وجدولتها وتطبيق لوائحها التنظيمية والانضباطية وستحضى بطولات الرابطة بدعم مِن الرابطة الرئيسيّة ومن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ومن مكتب الوزارة ونوه السالم ان بطل المنطقة سيحصل على جائزة مالية تقدر ب15 ألف ريال وسيشارك بطل المنطقة في نهائيات المملكة كما أوضح ان الرابطة ترحب بانضمام فرق من خارج منطقة الجوف شريطة ان لايكون لديها رابطة مثيلة

روابط ذات صلة

رئيس جامعة الجوف يتفقد سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لأكثر من 22000 من طلبة الجامعة

رئيس جامعة الجوف يتفقد سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لأكثر من 22000 من طلبة الجامعة
أمير الجوف يتفقد مراحل تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسكاكا

أمير الجوف يتفقد مراحل تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسكاكا
تشيلسي يسقط أمام إيفرتون ويفشل في اقتناص الصدارة

تشيلسي يسقط أمام إيفرتون ويفشل في اقتناص الصدارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*