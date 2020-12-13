أمير الجوف يتفقد مراحل تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسكاكا

المناطق - الجوف

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، عدداً من المشروعات الخدمية والبلدية الجاري تنفيذها بمدينة سكاكا ومراحل سير العمل ونسب الإنجاز فيها .

واستهل سموه جولته بالوقوف على مشروع الإسكان 2 الواقع على طريق مطار الجوف، واستمع من مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري لشرح عن المشروع الذي تبلغ مجموع وحداته السكنية 241 وحدة، بمساحة كلية للمشروع تبلغ 220,565 متراً مربعاً ، إلى جانب المرافق العامة من ومدارس، وحدائق وملاعب أطفال، ومركز صحي ، موضحاً أنه تمّت إجراءات تسليم عدد من الفلل بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي .

بعد ذلك تابع سموه المراحل المنجزة من مشروع امتداد طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشرق،مستمعاً لشرح من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان عن المشروع، البالغ تكلفته 12 مليون ريال، ويتوقع انتهاء الأعمال خلال 11 شهراً، ثم توجه سمو أمير منطقة الجوف لمشروع تطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا، واطلع على سير العمل وأبرز الأعمال التي تم إنجازها.

كما تفقد سموه مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز بطول 850 متراً وبتكلفة 4 ملايين ريال، ويتضمن المشروع تطوير شبكة تصريف الأمطار لرفع كفاءة التشغيل 400%، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذه خلال 45 يوماً.

وشملت جولة سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز التفقدية ممشى الربوة الذي يحتوي على مسار وسطي بطول 2000 متر، وآخر جانبي بطول 1000 متر، وتبلغ تكلفته الإجمالية 8 ملايين ريال، ويتوقع الانتهاء منه خلال 3 أشهر.

وأختتم سمو أمير الجوف جولته بتفقد مشروع جسر طريق الملك خالد ، مستمعاً من أمين المنطقة لشرح عن المشروع الذي يجري العمل فيه بقيمة تتجاوز 66 مليون ريال، ويتضمن إنشاء جسر ونفق، وبلغت نسبة الإنجاز 47%.

ووجه سمو أمير الجوف خلال الجولة بسرعة تنفيذ المشروعات لخدمة المواطنين، مشدداً سموه على أهمية الالتزام بالجدول الزمني ومواصفات ومعايير السلامة.