تزامنا مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2020.. الأنامل تطلق (بأناملنا نحميكم )

اطلقت جمعية الانامل المبدعة للحرف والمهن بجازان امس الاول مبادرة (بأناملنا نحميكم ) لتفعيل اليوم السعودي و العالمي للتطوع 2020 بتوزيع الكمامات القماشية على مختلف القطاعات والفئات حيث تم توزيعها على الدوائر الحكومية ورجال الامن والمرور ومرتادي الاماكن العامة ومراكز التسوق والكوادر الطبيه والمرضى في المراكز الصحية المختلفة وعمال النظافة والبناء بمشاركة 60 متطوع ومتطوعة من مختلف محافظات المنطقة تم توزيعهم على عدة مجموعات انطلقت بالفترتين الصباحية والمسائية وقد تم توزيع اكثر من 12 الف كمامة .

وقد عبر المتطوعين عن مدى سعادتهم بهذه التجربة الممتعة والتي شعروا من خلالها بمعنى التطوع والتعاون الحقيقي خصوصا عند رؤية السعادة في محيا الشرائح المستهدفة .

وقد اشادت رئيسة مجلس ادارة الجمعية الاستاذة عائشة الشبيلي بروح التعاون والتكاتف الذي شهدته المبادرة حيث ساد الحماس في انطلاق الفرق المتطوعة الميدانية مذللين الصعوبات لاجل هدف اسمى وهو الوطن اولا مرسخين قيمة التطوع الحقيقي مدركين لأثره الإيجابي على الفرد والمجتمع .

جاء ذلك ضمن عدة مشاريع وبرامج تطوعية تطلقها الجمعية بمشاركة الكوادر الوطنية بالمنطقة .