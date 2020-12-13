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الأمير عبدالعزيز الفيصل يصل مسقط لرئاسة وفد المملكة في اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي

الأمير عبدالعزيز الفيصل يصل مسقط لرئاسة وفد المملكة في اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي

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الأمير عبدالعزيز الفيصل يصل مسقط لرئاسة وفد المملكة في اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي

الأمير عبدالعزيز الفيصل يصل مسقط لرئاسة وفد المملكة في اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي
http://almnatiq.net/?p=930195
المناطق - واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مساء اليوم للعاصمة العمانية مسقط لرئاسة وفد المملكة المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في دورتها التاسعة والثلاثين التي ستشهد تصويت أعضاء الجمعية العمومية لاختيار المدينة الفائزة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030 الأربعاء المقبل، كذلك حضور اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي كونه أحد أعضاء المكتب ورئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي حيث سيقدم سموه تقرير اللجنة خلال الجمعية العمومية.
وكان في استقبال سموه في مطار مسقط الدولي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية خالد بن حمد البوسعيدي، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عمان عيد بن محمد الثقفي.
وأكد الأمير عبدالعزيز الفيصل أنّ ملف الرياض 2030 في أتمّ الجاهزية ليحظى بتأييد اللجان الأولمبية الآسيوية نظراً للامتيازات الخاصة التي يقدمها للّجان الأولمبية والدول المشاركة للمرّة الأولى في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية، إضافةً إلى ما تتمتع به مدينة الرياض من مشاريع تنموية وبنى تحتيه جاهزة لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، امتدادًا لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية في الفترة القصيرة الماضية.
وأشار سموه إلى أن الدعم الكبير وغير المحدود من الحكومة الرشيدة ذلل كل المصاعب وفتح جميع الأبواب من أمام فريق ملف الرياض ٢٠٣٠ لضمان تقديم نسخة لا تُنسى يستمتع بها كل أبناء القارة الآسيوية رياضياً وثقافياً وترفيهياً.
وقدم سمو وزير الرياضة شكره وتقديره لسلطنة عمان على حسن الاستقبال، منوهاً بالعلاقة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.

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