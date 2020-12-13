بلدية البدع تشارك في اليوم العالمي للتطوع

المناطق- تبوك- علي العميري:

ضمن الشراكات المجتمعية وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع قدمت بلدية محافظة البدع بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية ومكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بإطلاق مبادرة ( زراعة الاشجار من أجل بيئة خضراء ) في منتزة الامير فهد بن سلطان بالمحافظة تم من خلالها استقطاب المتطوعين والمتطوعات لتنفيذ مبادرة التشجير والإسهام في زيادة البيئات الزراعية والخضراء “، وتأتي تعزيزاً لجهود وزارة البيئة والزراعة والمياه للحد من ظواهر التصحر، والإسهام في زراعة ١٢ مليون شجرة نهاية عام ٢٠٢٠ في مختلف مناطق المملكة .

وتسهم المبادرة وفق رؤية المملكة 2030 في مجال حماية البيئة ،إلى نشر ثقافة التشجير ” الأشجار والنباتات ” وممارستها بين أفراد المجتمع عبر الحملات التطوعية .

وأوضح رئيس بلدية البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد أن تنفيذ تلك المبادرات جاءت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع 2020م ، الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام ويستمر أسبوعاً.

وشدد ” السعيد ” على أهمية مشاركة المجتمع في الأعمال التطوعية للرفع من التوعية بأهمية المحافظة على المرافق البلدية والممتلكات العامة، وأن فعاليات ومبادرات اليوم العالمي للتطوع تسعى لإيصال رسائل توعوية لزوار الحدائق والمتنزهات العامة بأهمية الحرص على النظافة وتعزيز وتنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع .