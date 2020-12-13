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وزارة النقل تعلن عن وظائف شاغرة

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وزارة النقل تعلن عن وظائف شاغرة

وزارة النقل تعلن عن وظائف شاغرة
http://almnatiq.net/?p=930210
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة النقل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك وفق المسميات التالية:
– مدير محفظة.
– أخصائي أول متابعة.
– أخصائي أول أداء مؤسسي.
– أخصائي أول تقاعد ومنافسات.
– أخصائي أول أداء استراتيجي.
– أخصائي أول تخطيط استراتيجي.
– مدير مشروع أول.
– محاسب أول
وأوضحت الوزارة، أنّ على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])

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