أعلنت وزارة النقل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك وفق المسميات التالية:
– مدير محفظة.
– أخصائي أول متابعة.
– أخصائي أول أداء مؤسسي.
– أخصائي أول تقاعد ومنافسات.
– أخصائي أول أداء استراتيجي.
– أخصائي أول تخطيط استراتيجي.
– مدير مشروع أول.
– محاسب أول
وأوضحت الوزارة، أنّ على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])
وزارة النقل تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت وزارة النقل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك وفق المسميات التالية:
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