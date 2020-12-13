وزارة النقل تعلن عن وظائف شاغرة

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة النقل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك وفق المسميات التالية:

– مدير محفظة.

– أخصائي أول متابعة.

– أخصائي أول أداء مؤسسي.

– أخصائي أول تقاعد ومنافسات.

– أخصائي أول أداء استراتيجي.

– أخصائي أول تخطيط استراتيجي.

– مدير مشروع أول.

– محاسب أول

وأوضحت الوزارة، أنّ على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])