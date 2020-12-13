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الوحدة يلحق بالهلال الهزيمة الأولى

الوحدة يلحق بالهلال الهزيمة الأولى
http://almnatiq.net/?p=930219
المناطق - واس

خسر فريق الهلال أمام نظيره فريق الوحدة، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بنتيجة 2-1،ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الوحدة هدفه الأول في الدقيقة 7 عن طريق اللاعب ديمتري، قبل أن يضيف زميله أحمد عبده الهدف الثاني في الدقيقة 91، فيما سجل هدف الهلال اللاعب غوميز عند الدقيقة 70.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة للنقطة التاسعة في المركز الثالث عشر، فيما بقي الهلال على رصيده السابق بـ 19 نقطة في المركز الأول

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