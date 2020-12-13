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“جمّلها” مبادرة تطوعية لتطوير المباني في 5 مدن بالمملكة

“جمّلها” مبادرة تطوعية لتطوير المباني في 5 مدن بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=930230
المناطق - واس

تنفّذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية ” أهالينا ” مبادرة ” جّملها “, الهادفة إلى ترميم وتطوير العديد من المباني وإضافة العناصر الجمالية لها في 5 مدن حول المملكة وهي “جدة، الرياض، الدمام، تبوك، ضمد” عبر مشاركة المتطوعين والمتطوعات في العديد من مهام الترميم والتحسين مثل “بناء الأسقف والجدران، أعمال السباكة والكهرباء، طلاء الواجهات وإضافة الرسومات الجمالية، التشجير وإضافة الطابع الجمالي”.
ويكتسب المتطوعون المشاركون في الحملة، عدة مزايا أبرزها: توثيق الساعات التطوعية، وتعزيز الانتماء الوطني، واكتساب الخبرة، إضافة إلى استثمار الوقت، والإسهام في خدمة المجتمع.
وتأتي المبادرة ضمن المبادرات المجتمعية المتزامنة مع فعاليات “يوم التطوع السعودي والعالمي” التي دشّنها معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الخامس من ديسمبر الجاري تحت شعار “عطاء وطن” من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة في 13 منطقة إدارية بالمملكة، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وكان المهندس الراجحي قد أعلن خلال الحفل عن تحقيق “التنمية الاجتماعية” إحدى مستهدفاتها المتعلقة بالعمل التطوعي في برنامج التحول الوطني، حيث بلغ عدد المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع، 453.835 متطوعاً ومتطوعة، بينما كانت الوزارة تستهدف الوصول إلى 300 ألف متطوع بنهاية 2020″.

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