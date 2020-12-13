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أمير منطقة جازان يكلف الدكتور العمري مساعدا لوكيل الحقوق بإمارة المنطقة

أمير منطقة جازان يكلف الدكتور العمري مساعدا لوكيل الحقوق بإمارة المنطقة

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أمير منطقة جازان يكلف الدكتور العمري مساعدا لوكيل الحقوق بإمارة المنطقة

أمير منطقة جازان يكلف الدكتور العمري مساعدا لوكيل الحقوق بإمارة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=930238
المناطق - فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، اليوم قرارا يقضي بعدد من التكليفات بديوان الإمارة والمراكز التابعة لها .

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان ، أ. عادل بن أحمد الزائري ، أن القرار شمل كل من:

-تكليف الدكتور خفير بن زارع العمري للعمل مساعدا لوكيل الإمارة للحقوق المساعد بالإمارة .

-تكليف الموظف يحي بن علي عريشي للقيام بمهام عمل رئيس مركز الموسم بمحافظة الطوال .

فيما أعرب المكلفان عن خالص شكرهما وتقديرهما على هذه الثقة من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، سائلين الله -عز وجل- أن يكونا عند حسن ظن ولاة الأمر، لتقديم كافة الخدمات لموظفي ديوان الإمارة وللمواطنين والمقيمين بمختلف المحافظات والمراكز .

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