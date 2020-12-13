صحة تبوك تنظم دورة لتعليم لغة الاشارة

صحة تبوك تنظم دورة لتعليم لغة الاشارة

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صحة تبوك تنظم دورة لتعليم لغة الاشارة

صحة تبوك تنظم دورة لتعليم لغة الاشارة
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المناطق- تبوك- منى الريس:

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بادارة الطب العلاجي وحدة التأهيل الطبي اليوم دورة لتعليم لغة الاشاره ولمدة يوم وذلك بقاعة التدريب والموتمرات بحضور ٣٥ متدربا.واوضح مدير التاهيل الطبي بصحة تبوك الاخصائي ياسر العنزي ان الدوره تستهدف الكادر الصحي بالمنطقة وذلك لتمكينهم من التحدث مع ذوي الاعاقة من فئة الصم من خلال تعلّم لغتهم ، لتسهيل تلقي الخدمة لهم .وبينت المدربة فائزة عباس، أن الإشارات والإيماءات هي الدلائل الإشارية المختلفة من إحدى وسائل طرق اتصال الطفل الأولى بالآخرين، وأن التواصل الاجتماعي مع الآخرين وتأثرنا بهم لا يعتمد على اللغة اللفظية وحدها، بل يستمد مقوماته مما نلاحظه على أوجه الناس من تعبيرات مختلفة تفصح عن حالتهم المزاجية والعاطفية، مؤكدة أن ثقافة تعلم لغة الإشارة من أهم الثقافات التي ستساعد الإخوة والأخوات من الصم على فهم كيفية التعامل مع الأمراض، وعلاجها، والتواصل بشكل أسهل مع الطبيب والطاقم الطبي بالمستشفيات.ومن جهة اخر اوضح مدير شركة الهنوف المنفذه للبرنامج الدكتور محمد المهيزع انه تم التعاقد مع المشاركة المجتمعية بوزارة الصحة لتدريب٨٨٠ من الكادر الصحي بمختلف المناطق ضمن قافلة لغة الاشارة .

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