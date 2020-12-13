وكيل إمارة جازان يلتقي مدير فرع معهد الإدارة العامة بعسير ..

المناطق - فضه عطيف

استقبل وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر في مكتبه اليوم، مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة عسير الأستاذ.عبدالمحسن بن مشيط والوفد المرافق له.

واستمع وكيل إمارة جازان الدكتور الصقر خلال اللقاء لشرح مفصل من مدير عام فرع المعهد بن مشيط ؛ عن البرامج التي ينفذها فرع الإدارة معهد العامة لكافة الجهات الحكومية بالمنطقة الجنوبية وذلك لتطوير مهارات الموظفين الشاملة ، مبينا الخدمات التي يقدمها معهد الإدارة العامة في مجالات التدريب والاستشارات، لمختلف القطاعات الحكومية، انطلاقاً من الدور المناط به في التنمية الإدارية ودعم المسارات التنمية وتحسين أداء الأجهزة الحكومية وتحقيق التنمية الشاملة.

وجرى خلال اللقاء التنسيق لتنفيذ البرنامج (التطويري القيادي للمحافظين ووكلاء المحافظات وفق رؤية المملكة 2030 ) ويشمل البرنامج عددا من الاهداف منها التعريف برؤية المملكة 2030 ، والسلوك التنظيمي والتخطيط ومختلف الجوانب التي تختص بالإدارة المحلية ومبادئ القانون الاداري وكذلك القيادة الإدارية وإدارة التغيير والإدارة العامة وسينفذ البرنامج على مدار شهرين بالقاعة الكبري بديوان الامارة .

من جانبه عبر مدير فرع معهد الادارة العامة بعسير بن مشيط ، عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، ووكيل إمارة المنطقة ، على التعاون المتواصل في لتنفيذ البرامج الإدارية لقيادات ومنسوبي إمارة المنطقة من قبل معهد الإدارة العامة .