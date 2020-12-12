احدث الأخبار

وزارة النقل تضع حجر الأساس لطريق منتزه البيضاء
منطقة المدينة المنورة
 وكيل إمارة جازان يلتقي مدير فرع معهد الإدارة العامة بعسير ..
منطقة جازان
 صحة تبوك تنظم دورة لتعليم لغة الاشارة
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يكلف الدكتور العمري مساعدا لوكيل الحقوق بإمارة المنطقة
منطقة جازان
 “جمّلها” مبادرة تطوعية لتطوير المباني في 5 مدن بالمملكة
أبرز المواد
 العطية يحسم منافسة أولى جولات باها حائل تويوتا الدولي 2020 لصالحه
الرياضة
 الوحدة يلحق بالهلال الهزيمة الأولى
أبرز المواد
 مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا بهجوم لـ “بوكو حرام” جنوب شرقي النيجر
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تتوقع تلقيح 100 مليون شخص ضد كورونا في الربع الأول من 2021
أبرز المواد
 وزارة النقل تعلن عن وظائف شاغرة
أبرز المواد
 رئيس الجزائر يظهر لأول مرة منذ شهرين: “في طريقي إلى التعافي من كورونا”
أبرز المواد
 رئيس وزراء السودان يعلن عن لقاء إقليمي حول أزمة تيغراي
أبرز المواد
وزارة النقل تضع حجر الأساس لطريق منتزه البيضاء

وزارة النقل تضع حجر الأساس لطريق منتزه البيضاء

منطقة المدينة المنورة
وكيل إمارة جازان يلتقي مدير فرع معهد الإدارة العامة بعسير ..

وكيل إمارة جازان يلتقي مدير فرع معهد الإدارة العامة بعسير ..

منطقة جازان
صحة تبوك تنظم دورة لتعليم لغة الاشارة

صحة تبوك تنظم دورة لتعليم لغة الاشارة

منطقة تبوك
أمير منطقة جازان يكلف الدكتور العمري مساعدا لوكيل الحقوق بإمارة المنطقة

أمير منطقة جازان يكلف الدكتور العمري مساعدا لوكيل الحقوق بإمارة المنطقة

منطقة جازان

برعاية أمير المنطقة وبحضور وزير النقل..

وزارة النقل تضع حجر الأساس لطريق منتزه البيضاء

وزارة النقل تضع حجر الأساس لطريق منتزه البيضاء
http://almnatiq.net/?p=930247
المناطق - المدينة المنورة

وضعت وزارة النقل حجر الأساس لمشروع طريق منتزه البيضاء المرحلة الأولى والثانية والبالغ طوله  14.8 كم، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبحضور معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

ويعد منتزه البيضاء البري أحد أهم المواقع السياحية بالمدينة المنورة والتي تستهوي المتنزهين والأهالي والزوار لما يمتلكه من مقومات للسياحة، ولكون الطريق المؤدي اليه حالياً هو طريق زراعي مفرد به الكثير من عوائق الممتلكات والمزارع على جانبيه وتسبب ذلك في ازدحامات مرورية تعيق سهولة الوصول للمتنزه، فقد باشرت الوزارة اعتماد طريق مزدوج يؤدي إلى المنتزه وذلك عبر استخدام طريق متفرع من طريق المدينة المنورة تبوك المزدوج، حيث سيساهم بسرعة وسهولة الوصول للمنتزه، كما يهدف هذا المشروع لتحسين البنية التحتية للطرق بمنطقة المدينة المنورة، وتسهيل تنقل زوار منتزه البيضاء البري، وخدمة الوجهات السياحية والترفيهية بالمدينة المنورة، بالاضافة إلى تقليل الازدحامات المرورية على طريق الخليل/ البيضاء، يذكر أن المرحلة الثالثة للمشروع تحت التعميد ويعد المشروع ضمن أولويات الوزارة في المنطقة للعام المقبل.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل تحرص على إنجاز كافة المشروعات التنمية التي تهدف لخدمة أهالي المنطقة، كما تحرص على استمرار إنجاز كافة المشروعات وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، وذلك للمساهمة في تعزيز كفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق.

روابط ذات صلة

أمير المدينة المنورة يدشن عددًا من مشاريع وزارة النقل بالمنطقة

أمير المدينة المنورة يدشن عددًا من مشاريع وزارة النقل بالمنطقة
آل الشيخ في خطبة الجمعة: “لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق فكيف بمن هو أكرم مخلوق”

آل الشيخ في خطبة الجمعة: “لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق فكيف بمن هو أكرم مخلوق”
أمير منطقة المدينة المنورة يسلم وثائق المِلكِيَّة المحدثة لعدد من المواطنين

أمير منطقة المدينة المنورة يسلم وثائق المِلكِيَّة المحدثة لعدد من المواطنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*