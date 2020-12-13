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‎المعهد الصناعي الثانوي برفحاء‬ يعلن عن تمديد القبول للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ

‎المعهد الصناعي الثانوي برفحاء‬ يعلن عن تمديد القبول للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=930253
المناطق - رفحاء

‎أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، عن استمرارية فتح باب القبول المباشر لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية القصيرة، للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ، عبر زيارة مقر المعهد، ويستمر حتى التاسع من شهر جمادى الأولى المقبل.

‎وأوضح المعهد، أن برنامج الدبلوم يشمل : أقسام التبريد والتكييف، والكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، بالإضافة إلى البرامج القصيرة التي تشمل :التبريد والتكييف صيانة البرادات والمجمدات،وصيانة المكيفات المجمعة، والكهرباء الصناعية صيانة الأجهزة المنزلية.

‎وسيحصل المتدرب على مميزات خلال مدة التدريب، تتضمن مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال.

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