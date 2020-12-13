بيل جيتس: لا أتوقع تولي دورًا رسميًا في إدارة بايدن

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قال الملياردير بيل جيتس إنه لا يتوقع أن يتولى دورًا رسميًا في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكن مؤسسته ستتواصل مع الحكومة القادمة بشأن مكافحة الأمراض المعدية في المستقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت ورجل الأعمال الخيرية، قوله اليوم الأحد، بشأن مسألة منع الأوبئة في المستقبل «لقد تحدثت مع الرئيس المنتخب حول ذلك.. أعتقد أن مؤسستنا ستكون جزءًا من هذا الحوار للتأكد من أننا لن نفسد الأمر مجددا» وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وردًّا على سؤال عما إذا كان سيضطلع بأي دور في فرق العمل المستقبلية التي يعقدها بايدن، قال جيتس في برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن» إن فريق الرئيس المنتخب اختار «الأشخاص الجيدين للقيام بالأدوار الرسمية» و«مجرد المشاركة في المناقشات معهم» هي أفضل طريقة للمساهمة.

وكان جيتس ينتقد التعامل مع الوباء في الولايات المتحدة، وأعرب في أغسطس عن دهشته لأن الحكومة لم تحسن من اختبارات فيروس كورونا ولأن المناخ السياسي لم يكن بنّاء أيضًا.

وأعلنت مؤسسة جيتس وزوجته «بيل آند ميراندا جيتس» يوم الأربعاء عن تعهدها بمبلغ 250 مليون دولار إضافي لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، ليصل إجمالي التزامها إلى 75.1 مليار دولار. وسيتم توجيه جزء من هذا التمويل الأخير إلى تقديم اختبارات وعلاجات ولقاحات للفيروس في الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسط.