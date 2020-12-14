كورونا عالميا.. الولايات المتحدة تسجل 213,305 إصابات مؤكدة و2,283 حالة وفاة

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ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 213,305 إصابات مؤكدة، و 2,283 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 15,932,116 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 296,818 حالة وفاة.

أعلنت السلطات الموريتانية اليوم الأحد حظرا للتجوال يبدأ من اليوم الأحد من الساعة السادسة مساء بتوقيت نواكشوط ( توقيت جرينتش) وحتى السادسة صباحا للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بعد ارتفاع مثير للقلق في عدد الاصابات.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية في بيان “وجود ارتفاع مقلق في أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد ،وأنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالوقاية من الفيروس”.

وقررت الرئاسة انهاء دوام العمل في الادارات والمكاتب عند الساعة الرابعة مساء والفرض الصارم لاحترام الاجراءات الاحترازية بشكل عام.