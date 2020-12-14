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“إعمار اليمن” يوزع 100 قارب للصيادين في حضرموت

“إعمار اليمن” يوزع 100 قارب للصيادين في حضرموت

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“إعمار اليمن” يوزع 100 قارب للصيادين في حضرموت

“إعمار اليمن” يوزع 100 قارب للصيادين في حضرموت
http://almnatiq.net/?p=930275

أقام ‏البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في ‎اليمن، اليوم الأحد، حفل تدشين وتوزيع 100 قارب ومحركاتها في خور المكلا بمحافظة ‎حضرموت، شرقي اليمن، امتداداً لدعمه المستمر لقطاع الزراعة و ‎الثروة السمكية.

ويستفيد من المشروع الذي تنفذه الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي 300 صياد من المتضررين من الاعاصير والتغيرات المناخية التي تأثرت بها مدينة المكلا، بروم ميفع، الشحر، شحير، الديس الشرقية والريدة وقصيعر.

4 صور

وسيسهم الدعم في زيادة الناتج المحلي، واستدامة الرزق للصيادين وأسرهم، وتنشيط الأسواق المحلية في ‎حضرموت.

وأشاد محافظ حضرموت فرج البحسني، خلال الحفل بهذه الخطوة.. مشيرا الى ان حضرموت تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الصيادين والإنتاج السمكي والمرتبة الأولى من حيث الاستثمار في قطاع الثروة السمكية.

البرنامج السعودي

وأشار الى أهمية تدخلات البرنامج السعودي في حضرموت والتي تتضمن أيضا وضع حجر الأساس لمدرسة نموذجية في المكلا.

4 صور

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي المهندس يسلم بابلغوم ان القطاع السمكي في حضرموت يعمل به أكثر من 16 ألف صياد موزعين على الشريط الساحلي للمحافظة حيث يستفيد من هذه المنحة المقدمة من البرنامج السعودي حوالي 300 صياد.

فيما تطرق ممثل البرنامج السعودي الى مشاريع البرنامج في حضرموت والتي منها إنشاء مدرستين نموذجيتين وتوزيع 6 صهاريج للمياه ودعم المراكز الصحية بخمس آبار مجهزة بالكامل.

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