الأردن يعلن اكتشاف احتياطيات غاز «واعدة» قرب حدوده مع العراق

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قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي اليوم الأحد، إن شركة البترول الوطنية، التي تمتلك فيها الحكومة حصة أغلبية، اكتشفت كميات جديدة من الغاز الطبيعي في حقل الريشة على حدودها الشرقية مع العراق.

وأضافت زواتي في بيان أن «عمليات الحفر» في بئر جديدة، ضمن آبار عدة «في حقل الريشة، أظهرت نتائج واعدة، وتظهر النتائج النهائية لأعمال فحص وتقييم كميات الإنتاج اليومي المتوقعة للبئر قبل نهاية العام الحالي».

ويقول مسؤولون إن حقل الريشة ينتج ما يقرب من خمسة بالمئة من استهلاك المملكة من الغاز الطبيعي البالغ حوالي 350 مليون قدم مكعب يوميًا لتوليد الكهرباء- بحسب «رويترز».

وأضافت زواتي «جهود شركة البترول الوطنية أثمرت عن تدفق كميات من الغاز من البئر الجديدة، من شأنها رفع إنتاجية الحقل».

وقال محمد الخصاونة مدير عام شركة البترول الوطنية إنه تقرر منذ العام الماضي تكثيف عمليات البحث عن الغاز في المنطقة الصحراوية الشرقية التي تركتها شركة النفط البريطانية العملاقة «بي.بي» عام 2014 بعد استثمار ما يزيد على 240 مليون دولار.

وأضاف تلفزيون المملكة أن تكثيف العمليات أدى إلى زيادة الكميات بنسبة 70 بالمئة على الأقل.