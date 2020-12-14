الأرصاد: غبار وأمطار على عدة مناطق.. وحائل تسجل 7 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس الاثنين



وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك والمدينة المنورة وتشمل السواحل منها، كما تنشط تلك الرياح على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، في حين يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها



وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم تسجل جازان وينبع أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية، فيما تسجل حائل وحفر الباطن أدنى درجة حرارة بـ7 مئوية