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أب مستهتر يجازف بأبنائه لالتقاط صورة من حافة منحدر غير مستقر

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أب مستهتر يجازف بأبنائه لالتقاط صورة من حافة منحدر غير مستقر

أب مستهتر يجازف بأبنائه لالتقاط صورة من حافة منحدر غير مستقر
http://almnatiq.net/?p=930290
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في مشهد يحبس الأنفاس جعل رجلًا طفليه يلتقطان صورة فوتوغرافية له على حافة منحدر يبلغ ارتفاعها 150 قدمًا ، معروف عنه بعدم استقرارها

توضح لقطات المقلقة ، رجل وهو يضع أطفاله على حافة المنحدر الهائل في ويست باي ببريطانيا ، ليلتقطوا له صور شخصية على جرف ايل للسقوط

وظهر عبر الفيديو فتاة صغيرة ، في عمر الثماني سنوات ، تتدلى ساقيها من حافة الجرف ، بينما كان هناك صبي يبدو أصغر منها يواجه هاتف الكاميرا نحو والده لالتقاط صورة له

فيما تجاهل الرجل لافتات التحذير التي نصبها خفر السواحل والمجلس المحلي تحث الجمهور على عدم الوقوف بالقرب من حافة الجرف

ورغم هذه اللافتات جازف الأب ووقف هو وأبناءه لالتقاط الصور التذكارية ، في مشهد يوضح استمرار الأب وعدم الخوف على ابناءه

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