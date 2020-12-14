برشلونة يتنفس بهدف ميسي

برشلونة يتنفس بهدف ميسي

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برشلونة يتنفس بهدف ميسي

برشلونة يتنفس بهدف ميسي
http://almnatiq.net/?p=930294
المناطق_وكالات

قاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة للإفلات من كمين ضيفه ليفانتي، بعدما أحرز هدف الفريق الكتالوني الوحيد خلال فوزه الصعب 1-0 على منافسه الأحد في المرحلة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الخامس في البطولة هذا الموسم مقابل تعادلين وأربع هزائم، إلى 17 نقطة، ليتقدم للمركز الثامن في ترتيب المسابقة، بعدما كان في المركز العاشر، علما بأنه مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين

في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)

تقمص ميسي دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 76، ليعيد بعضاً من الاتزان لفريقه، بعد خسارته في مباراتيه الأخيرتين بكافة البطولات أمام قادش بالدوري الإسباني ويوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

وأحرز ميسي 642 هدفا مع برشلونة في 746 مباراة خاضها مع الفريق الكتالوني بمختلف المسابقات، فيما سجل بيليه 643 هدفا رفقة سانتوس البرازيلي على مدار 18 عاًما ما بين عامي 1956 و.1974

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